На Украине арестовали активы Коломойского стоимостью около ₽8 млрд

Активы украинского бизнесмена, бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского расчетной стоимостью более 3 млрд грн (7,9 млрд руб.) арестовали, сообщается в телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным бюро, арест наложили на доли в уставном капитале компаний, которые принадлежат Коломойскому прямо или косвенно. «307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, оценочной стоимостью более 3 млрд грн (7,9 млрд руб.), а также почти 1 тыс. объектов недвижимости и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов», — говорится в сообщении.

Арест будет действовать 48 часов. Бюро также направило ходатайство о наложении ареста на активы в Высший антикоррупционный суд.

Накануне НАБУ предъявило обвинение Коломойскому и еще пяти экс-руководителям «Приватбанка» в завладении более чем 9 млрд грн (более 23 млрд руб.) кредитной организации. В бюро заявили, что для реализации схемы «банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».

На данный момент Коломойский арестован по другому делу — легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн грн (более 1 млрд руб.) путем вывода их за границу через подконтрольные ему банки. Ему предложили освободиться под залог примерно на ту же сумму, но Коломойский отказался, решив подать апелляцию на приговор суда.