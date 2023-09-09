Директор ФБР назвал число российских разведчиков в США «слишком большим»

Число российских разведчиков в США остается значительным, они представляют угрозу американской безопасности, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей, сообщает The Hill.

По словам Рея, США добились «значительных успехов» в борьбе с числом российских разведчиков, однако их число «по-прежнему велико». Это имеет «серьезные последствия», подчеркнул он.

Директор ФБР считает, что Россия может использовать посредников. Рей напомнил о деле мексиканца Эктора Алехандро Кабреры, задержанного в 2020 году по подозрению в работе на Россию.

По данным Минюста США, Кабрера был завербован российским чиновников в 2019 году. За год гражданин Мексики несколько раз ездил из Америки в Россию. Его заданием было — выследить машину члена правительства США и установить ее номер.

В августе в Польше арестовали двух россиян по делу о шпионаже. По данным Агентства внутренней безопасности и полиции, граждане России распространяли «пропагандистские материалы» ЧВК «Вагнер» в Варшаве и Кракове. Родственники и адвокаты россиян не обращались в посольство, польские власти также не отправляли уведомления о задержании, заявляли РБК в посольстве России в Польше.