В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию

Власти США считают, что его завербовал некий российский чиновник. Гражданину Мексики якобы было поручено выследить машину члена правительства США и установить ее номер

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Минюст США сообщил о задержании гражданина Мексики, которого обвиняют в скрытой работе на российские власти на территории США. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно документам, представленным суду, неназванный российский чиновник завербовал Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса в 2019 году. Задачей Фуэнтеса было арендовать определенную недвижимость в штате Флорида. При этом завербованный агент не должен был делать это под своим именем и не должен был сообщать членам своей семьи о встречах с россиянами, говорится в документах. По данным Минюста США, Фуэнтес отправился в Россию и сообщил о выполнении поручения.

Как говорится в сообщении, он вновь вернулся в Россию в феврале 2020 года для встречи с российским чиновником. Последний предоставил мексиканцу описание машины члена правительства США и поручил найти ее и записать ее номер, сообщает Минюст. Фуэнтес должен был еще раз приехать в Россию в апреле или мае 2020 года и отчитаться о результатах поиска.

Мексиканец вернулся в США 13 февраля, а на следующий день его машина привлекла внимание охранника члена правительства США, когда Фуэнтес следил за ним. В это же время жена Фуэнтеса попыталась сфотографировать номер машины чиновника. Охранник велел паре покинуть это место после того, как Фуэнтес не смог объяснить причину своего нахождения на территории, где проживал чиновник.