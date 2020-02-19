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В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию

Власти США считают, что его завербовал некий российский чиновник. Гражданину Мексики якобы было поручено выследить машину члена правительства США и установить ее номер
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Минюст США сообщил о задержании гражданина Мексики, которого обвиняют в скрытой работе на российские власти на территории США. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно документам, представленным суду, неназванный российский чиновник завербовал Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса в 2019 году. Задачей Фуэнтеса было арендовать определенную недвижимость в штате Флорида. При этом завербованный агент не должен был делать это под своим именем и не должен был сообщать членам своей семьи о встречах с россиянами, говорится в документах. По данным Минюста США, Фуэнтес отправился в Россию и сообщил о выполнении поручения.

Как говорится в сообщении, он вновь вернулся в Россию в феврале 2020 года для встречи с российским чиновником. Последний предоставил мексиканцу описание машины члена правительства США и поручил найти ее и записать ее номер, сообщает Минюст. Фуэнтес должен был еще раз приехать в Россию в апреле или мае 2020 года и отчитаться о результатах поиска.

Мексиканец вернулся в США 13 февраля, а на следующий день его машина привлекла внимание охранника члена правительства США, когда Фуэнтес следил за ним. В это же время жена Фуэнтеса попыталась сфотографировать номер машины чиновника. Охранник велел паре покинуть это место после того, как Фуэнтес не смог объяснить причину своего нахождения на территории, где проживал чиновник.

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По версии властей США, через два дня пара попыталась покинуть страну, однако их задержали в аэропорту Майами. В телефоне жены мексиканца были обнаружены фотографии машины, за которой они следили, говорится в сообщении ведомства. В конце концов Фуэнтес признался, что «действовал по заданию российских властей». Сообщения в телефоне мексиканца также показали, что российский чиновник просил о встречах с ним, заявили в Минюсте США.

Первые слушания по этому делу состоятся 21 февраля.

РБК направил запрос в МИД России.

Согласно закону о регистрации иностранных агентов США лица, представляющие интересы иностранных правительств на территории страны, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. За нарушение закона предусмотрен штраф и/или тюремное заключение. В нарушении этого закона обвинили гражданку России Марию Бутину. В апреле 2019 года суд США приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, позже ей сократили этот срок на десять месяцев. Она вышла из тюрьмы и вернулась в Россию 26 октября 2019-го.

Газета El Universal пишет, что Фуэнтес жил в Сингапуре, а также является специалистом в области микробиологии. На сайте Казанского федерального университета указано, что в 2014 году человек по имени Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес получил степень доктора по специальности «молекулярная биология». РБК направил запрос в Казанский федеральный университет.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Екатерина Костина, Роман Кирьянов
Теги: Минюст США, агент, вербовка
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