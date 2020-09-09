Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ына в связи с 72-й годовщиной основания государства. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

В телеграмме отмечается, что отношения между Россией и КНДР традиционно носят дружеский и добрососедский характер, а конструктивный двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах соответствуют интересам народов двух стран и способствуют их развитию. содействие безопасности и стабильности на Корейском полуострове и во всем регионе.

Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР — счастья и благополучия.

Помимо российского президента, свои поздравления Ким Чен Ыну направили китайский лидер Си Цзиньпин, лидер коммунистической партии Кубы Рауль Кастро, президент Кубы Диас-Канеля Бермудес и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг.