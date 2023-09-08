Депутат Милонов получил звание лейтенанта

Виталий Милонов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Депутату Госдумы Виталию Милонову присвоили звание лейтенанта во время службы в зоне военной операции на Украине, сообщил политик в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Мне вручили звание лейтенанта. <...> Для меня это огромная честь», — заявил Милонов. Депутат уточнил, что звание он получил, «находясь в рядах Вооруженных сил России» в зоне военной операции.

По словам Милонова, приказ о присвоении воинского звания министр обороны Сергей Шойгу подписал еще в конце июня.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Тогда некоторые депутаты Госдумы попросили отправить их в зону военной операции на Украине. В их числе был и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

В мае 2023 года «Ведомости» писали, что Милонов служит младшим сержантом артиллерии, старшим наводчиком расчета противотанковой артиллерийской батареи.