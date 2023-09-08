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Путин подарил икону женскому монастырю в Дивеево

Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону
Владимир Путин и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игуменья Сергия
Владимир Путин и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игуменья Сергия (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время поездки в Нижегородскую область приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево, сообщила пресс-служба Кремля.

Он подарил обители икону «Богоматерь Федоровская» в металлическом чеканном окладе, относящуюся к XVII–XVIII векам. Помимо этого, Путин «осмотрел территорию монастыря, побывал в Троицком и Благовещенском соборах, присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского», — сообщили в Кремле.

Путина сопровождали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игуменья Сергия.

В апреле Путин подарил копии иконы «Спас Нерукотворный» военным в Херсонской области и ЛНР.

Оригинал иконы император Александр III в свое время подарил военному министру Петру Ванновскому, «при котором происходило очень активное становление и развитие» российских вооруженных сил, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм вооруженных сил», — сообщал он. По словам Пескова, у иконы было две копии, их президент и привез в зону военной операции.

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Персоны
Владимир Путин икона Нижегородская область монастырь
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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