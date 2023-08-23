ФСБ обнаружила в ЛНР более 100 икон, которые ВСУ собирались вывезти на Украину

ФСБ сообщила о попытке ВСУ вывезти 100 икон из ЛНР

Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock

В ЛНР сотрудники ФСБ обнаружили более 100 православных икон, которые украинские военные планировали вывезти весной 2022 года на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления спецслужбы по региону.

Иконы обнаружили в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР.

«Установлено, что реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника, частным лицам, на территорию Украины», — отметили в управлении.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что стоимость некоторых икон превышает 1 млн руб.

Украинская сторона это сообщение не комментировала.

Ранее, 13 августа, в храме Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры на Украине мужчина камнем разбил стекло на иконе Спаса Нерукотворного.

В ночь с 6 на 7 июля неизвестные сожгли икону Пресвятой Богородицы Будятичевской у Святого источника в деревне Будятичи Волынской области Украины.