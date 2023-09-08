В Раде предложили оплачивать студентам учебу в обмен на военную службу

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На Украине в Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает оплату обучения студентам в обмен на службу в армии по собственному желанию. Документ опубликован на сайте парламента. Автором законопроекта является член фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона он может поспособствовать притоку людей в вооруженные силы, поскольку «учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства посредством обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования».

«Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит быть сильнее в противостоянии против агрессии», — говорится в документе.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. На втором этапе — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту.



На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.