СБУ разоблачила группу врачей, освобождавших за взятки от мобилизации

В Виннице разоблачили группу врачей, оформлявших непригодность к службе за взятки

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Виннице организатора схемы по подделке документов призывникам о непригодности к военной службе. Мужчина вовлек в нее более десяти человек, в том числе сотрудников областной военно-врачебной комиссии, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный — чиновник местного лечебно-диагностического центра, говорится в сообщении СБУ. Его задержали с поличным при получении взятки.

За деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, полагают в спецслужбе.

Оформление таких документов стоило от $3 тыс. до $10 тыс. Сумма зависела от сложности диагноза и срочности его установления.

«После получения «заказа» злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, фальсифицировавшим медицинские выводы о состоянии здоровья их клиентов», — отметили в СБУ. Это дает основания для снятия с воинского учета, а также для отмены ограничений на выезд за рубеж, пояснили в спецслужбе.

Организатору схемы и его сообщникам вменяют свыше 200 таких эпизодов. Ведомство завело против них уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу страны). Максимально возможное наказание по этой части статьи — девять лет лишения свободы.

Также следователи решают вопрос о предъявлении организатору схемы дополнительных обвинений по ч. 2 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). За это предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Силовики провели обыски в доме и в автомобиле задержанного, а также по месту его работы. Там обнаружили деньги, полученные от военнообязанных, а также документы и технику с подтверждениями незаконных действий.

Всеобщая мобилизация и военное положение были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации. С тех пор военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, за исключением некоторых категорий граждан.