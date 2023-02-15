Мэр Мариуполя сообщил о планах восстановить разрушенный драмтеатр

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров Бизнес, 10:26
Взломавшие Королевскую почту Британии хакеры потребовали выкуп в $80 млн Технологии и медиа, 10:24
Япония за год построит десять складов для хранения новых «Томагавков» Политика, 10:16
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 10:16
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным Спорт, 10:13
Журналистку из Барнаула приговорили к 6 годам колонии за пост о Мариуполе Политика, 10:10
Захарова посчитала «хамским» поздравление Байдена президента Сербии Политика, 10:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вы вышли на маркетплейс. За какими показателям надо зорко следить Pro, 10:06
«Вашингтон» проиграл в первом матче после отъезда Овечкина Спорт, 09:54
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 09:54
В Совфеде объяснили цель внепланового заседания после послания Путина Политика, 09:45
Курс биткоина вырос на фоне новости о замедлении инфляции в США Крипто, 09:44
В Казахстане арестовали напавшего на товарищей с топором школьника Общество, 09:43
Рынок недвижимости Дубая на максимуме. Каков в этом вклад россиян Pro, 09:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Мариуполя сообщил о планах восстановить разрушенный драмтеатр

Мэр Мариуполя Моргун: здание драматического театра будет восстановлено, театр будет открыт
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Здание драмтеатра Мариуполя, серьезно поврежденного в ходе боевых действий, будет восстановлено подрядчиком из Санкт-Петербурга. Об этом заявил мэр города Олег Моргун в интервью «РИА Новости».

«Драмтеатр питерцы делают. Сейчас, если вы в центре города проезжаете, вы видите — он там закрытый. Многие задают вопрос: а что, разберут и ничего не будет? Будет. И будет открытие», — рассказал Моргун, добавив, что о сроках восстановления драмтеатра пока говорить рано.

«Мы попытаемся создать некий сайт, где люди местные будут видеть это (сроки строительства. — РБК). Говорить о какой-то конкретной дате конкретного объекта не могу, потому что их очень много», — уточнил Моргун.

По словам Моргуна, питерские подрядчики занимаются восстановлением социальных объектов Жовтневого района города. Например, они строят школы.

Драматический театр в Мариуполе был разрушен в марте прошлого года. В здании укрывались мирные жители. Минобороны России отвергло обвинение в причастности российской авиации к уничтожению здания. В ведомстве заявили, что здание заминировали бойцы батальона «Азов» (запрещенной в России террористической организации).

Теги
ДНР Мариуполь Украина Строительство восстановление Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
В Мариуполе переработают снесенные здания в крошку для постройки дорог
Политика
Американский генерал назвал Мариуполь целью танков Leopard на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter