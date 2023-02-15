Мэр Мариуполя сообщил о планах восстановить разрушенный драмтеатр

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Здание драмтеатра Мариуполя, серьезно поврежденного в ходе боевых действий, будет восстановлено подрядчиком из Санкт-Петербурга. Об этом заявил мэр города Олег Моргун в интервью «РИА Новости».

«Драмтеатр питерцы делают. Сейчас, если вы в центре города проезжаете, вы видите — он там закрытый. Многие задают вопрос: а что, разберут и ничего не будет? Будет. И будет открытие», — рассказал Моргун, добавив, что о сроках восстановления драмтеатра пока говорить рано.

«Мы попытаемся создать некий сайт, где люди местные будут видеть это (сроки строительства. — РБК). Говорить о какой-то конкретной дате конкретного объекта не могу, потому что их очень много», — уточнил Моргун.

По словам Моргуна, питерские подрядчики занимаются восстановлением социальных объектов Жовтневого района города. Например, они строят школы.

Драматический театр в Мариуполе был разрушен в марте прошлого года. В здании укрывались мирные жители. Минобороны России отвергло обвинение в причастности российской авиации к уничтожению здания. В ведомстве заявили, что здание заминировали бойцы батальона «Азов» (запрещенной в России террористической организации).