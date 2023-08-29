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Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении

Минобороны: российские военные уничтожили эшелон ВСУ на донецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении
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Российские военные уничтожили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами высокоточным ударом. Об этом сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

Согласно сообщению разведывательное подразделение ВС России узнало о прибытии эшелона ВСУ на станцию разгрузки и оперативно передало координаты цели расчету ракетного комплекса наземного базирования.

«В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники», — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее, 17 августа, ракетным ударом был уничтожен воинский эшелон ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. Воинский состав вез боеприпасы.

В апреле российские военные нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в Краматорске в ДНР, в результате чего было уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ.

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В августе 2022 года Минобороны России сообщило об уничтожении эшелона ВСУ с 200 украинскими резервистами и десятью единицами военной техники на станции Чаплино в Днепропетровской области.

Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении
Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении

Теги
Минобороны Россия Украина ДНР спецоперация
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