Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении

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Российские военные уничтожили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами высокоточным ударом. Об этом сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

Согласно сообщению разведывательное подразделение ВС России узнало о прибытии эшелона ВСУ на станцию разгрузки и оперативно передало координаты цели расчету ракетного комплекса наземного базирования.

«В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники», — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее, 17 августа, ракетным ударом был уничтожен воинский эшелон ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. Воинский состав вез боеприпасы.

В апреле российские военные нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в Краматорске в ДНР, в результате чего было уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ.

В августе 2022 года Минобороны России сообщило об уничтожении эшелона ВСУ с 200 украинскими резервистами и десятью единицами военной техники на станции Чаплино в Днепропетровской области.