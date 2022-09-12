Минцифры сообщило о 35 тыс. атак на систему электронного голосования

Хакеры атаковали инфраструктуру дистанционного электронного голосования более 35 тыс. раз, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов на заседании ЦИК, передает ТАСС.

«Никому не удалось за эти дни реализовать ни одной успешной атаки. Но это не значит, что их не было. Атаки были. Их количество превысило 35 тыс.», — сказал он и привел в пример попытки «прощупать» инфраструктуру и взломать учетные записи.

Качанов признал, что во время голосования происходили внештатные ситуации. Однако, по его словам, специалисты оперативно устранили их и они не повлияли на работу системы в целом.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что за 10-11 сентября система электронного голосования подверглась «информационным воздействиям» более 300 раз с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья.

«Масштабных DDoS-атак за прошедшее время не было, большая часть вредоносного трафика блокируется и не доходит до периметра системы ДЭГ», — указывала она.

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С 9 по 11 сентября в России проходили выборы глав 15 регионов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов и муниципальных депутатов.

Систему дистанционного голосования применили избиркомы Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. Жители этих регионов также могли проголосовать на участках.