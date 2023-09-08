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В Нижегородской области из колонии-поселения сбежали трое заключенных

Из колонии-поселения в Нижегородской области сбежали трое заключенных
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Трое заключенных сбежали из колонии-поселения в Нижегородской области, сообщил РБК источник, близкий к МВД и знакомый с ходом расследования.

Ночью 7 сентября в колонии-поселении, которая находится в поселке Пруды в лесной местности, обнаружили пропажу троих заключенных. Двое из них были осуждены на два года и два года четыре месяца за кражу по ст. 158 Уголовного кодекса, третий — за вождение автомобиля в пьяном виде после административного наказания или судимости (ст. 264.1).

Сбежавших разыскивают сотрудники колонии-поселения и ГУ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Нижегородской области, а также полицейские.

Первичные мероприятия по поиску беглецов результатов не дали.

13 марта директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что впервые в современной истории в прошлом году заключенным исправительных колоний и СИЗО в России не удалось совершить ни одного успешного побега.

В 2019 году ФСИН сообщала, что в 1994-м было совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году — 25, в 2010-м — 11, в 2015 году — восемь, в 2016 году — пять. В 2017-м было зафиксировано два побега, а в 2018 году — один. За 25 лет число побегов заключенных из российских СИЗО и колоний сократилось в 140 раз, подчеркивала пресс-служба ведомства.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД ФСИН побег из тюрьмы колония-поселение Нижегородская область
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