Директор ФСИН Гостев: в 2022 году впервые из колоний и СИЗО в России никто не убежал

В 2022 году из колоний и СИЗО в России впервые никто не убежал

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Впервые в современной истории в 2022 году из исправительных колоний и СИЗО в России не сбежал ни один человек. Об этом директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев сообщил на коллегии ведомства по итогам работы за предыдущий год.

«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено», — заявил Гостев.

Гостев добавил, что в результате предпринятых службой действий количество преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), снизилось почти на 28%. Он уточнил, что одна из основных задач ФСИН — обеспечить хороший уровень охраны и правопорядка в этих учреждениях.

В конце августа 2022 года двое осужденных сбежали из ИК-38 в г. Березники в Пермском крае. Полиция и сотрудники службы исполнения наказаний задержали их. Как уточнили РБК в пресс-службе главного управления ФСИН по Пермскому краю, осужденных снова осудят, им дадут еще один срок. По статье о побеге (ст. 313 УК) в России дают до восьми лет лишения свободы.

В 2019 году ФСИН сообщала, что в 1994 году было совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году — 25, в 2010 году — 11, в 2015 году — восемь, в 2016 году — пять. В 2017 году зафиксировано два побега, а в 2018 году был допущен один побег. За 25 лет число побегов заключенных из российских СИЗО и колоний сократилось в 140 раз, подчеркивала пресс-служба ведомства.