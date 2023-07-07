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В Кузбассе пьяный мужчина напал на полицейских в отделении и сбежал

СК: пьяный мужчина напал с ножом на полицейских в отделении в Кемеровской области и сбежал
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В городе Киселевск Кемеровской области пьяный мужчина пришел в отдел полиции и напал на полицейских с ножом, когда те попытались его задержать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент, по информации ведомства, произошел 7 июля около 6:10 (2:10 мск) по местному времени в отделе полиции «Красный камень». Мужчина нанес полицейским несколько ударов ножом и скрылся. Baza сообщает, что мужчина перелез через забор и сбежал.

Полицейским оказали помощь врачи, их жизни ничто не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этой статье грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД по региону, при себе у мужчины было два ножа. По информации ведомства, утром мужчина пришел к отделу полиции, начал стучаться и «вести себя неадекватно». Вход в отдел полиции заблокировали, и мужчина не смог попасть внутрь.

«На место были незамедлительно вызваны сотрудники Госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал», — сообщили в полиции. Впоследствии он ранил полицейских в плечо и сбежал.

Подозреваемого в нападении позже задержали, им оказался 32-летний местный житель, которого ранее привлекали к ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

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Теги
Следственный комитет Кемеровская область нападение на полицейский участок
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