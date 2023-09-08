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В Красноярске отправили в СИЗО похитившую ₽136 млн руб. пенсионерку

МВД: в Красноярске обвиняемую в хищении ₽136 млн руб. суд отправил в СИЗО
Фото: РБК
Фото: РБК

Центральный районный суд Красноярска заключил под стражу 67-летнюю жительницу Ярославской области за хищение денег в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД.

Женщина, находясь в банке на территории Объединенных Арабских Эмиратов, предъявила поддельную доверенность и похитила принадлежащие другому человеку деньги — 136 млн руб.

Красноярские полицейские совместно с коллегами из Ярославской области установили местонахождение пенсионерки и задержали ее в Ярославле, после чего доставили в Красноярск. «В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса (кража в особо крупном размере), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

6 сентября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что пострадавшим от кражи более 136 млн руб. стал бывший замглавы Росприроднадзора, фигурант дела о хищении более 975,2 млн руб. Олег Митволь. Деньги были украдены с его счета в ОАЭ.

Самого Митволя арестовали в московском аэропорту Внуково в июне 2022 года по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении денег при строительстве метро в Красноярске. По версии следствия, его компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» получила средства за работы, которые не выполняла.

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Олег Митволь признал свою вину и заключил досудебное соглашение. В июле 2023 года Пятый апелляционный суд в Новосибирске смягчил условия меры пресечения для Митволя и изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Олег Митволь в 2004 году был назначен заместителем руководителя Росприроднадзора. После этого в 2009 году баллотировался на выборах главы Одинцовского района Московской области. В июле того же года был назначен префектом Северного административного округа столицы и занимал этот пост до октября 2010 года.

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кража Ирина Волк МВД Красноярск
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