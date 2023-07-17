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В Красноярске задержали двоих мужчин за вымогательство у Олега Митволя

Двоих мужчин задержали в Красноярске за вымогательство у Олега Митволя 100 млн руб.
Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Красноярске задержали двоих мужчин за вымогательство около 100 млн руб. у находящегося под следствием бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Об этом сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«Задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн руб. за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас задержанных допрашивают, после чего будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Защита Митволя отказалась от комментариев.

Источник РЕН ТВ уточнил, что двоих мужчин взяли с поличным при передаче средств, за которые экс-чиновнику обещали лояльность суда и прокуратуры. По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК «Мошенничество», передает телеканал. По этой статье грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Митволя арестовали в столичном аэропорту Внуково в июне 2022 года по делу о мошенничестве. Его помощница уточнила, что он направлялся на отдых в Турцию.

Его подозревают в хищении 975,2 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. По версии следствия, его компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» получила деньги за невыполненные работы и устаревшую проектную документацию.

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Против него возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в мае 2022 года, сообщал источник РБК. За совершение этого преступления грозит до десяти лет тюрьмы.

После задержания Митволя отправили в Красноярск, где, по версии следствия, он совершил преступление. 23 марта этого года Центральный районный суд Красноярска продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Митволь в 2004 году был назначен заместителем руководителя Росприроднадзора. После этого в 2009 году баллотировался на выборах главы Одинцовского района Московской области. В июле того же года был назначен префектом Северного административного округа столицы и занимал этот пост до октября 2010 года.

Теги
вымогательство задержание Олег Митволь Красноярск
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