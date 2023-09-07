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Гладков сообщил о возгорании сухой травы после обстрела Новопетровки

Гладков: после обстрела Новопетровки загорелась сухая трава
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Из-за взрывов загорелась сухая трава, уточнил он.

«Пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 кв. м, сейчас пожар потушен силами ДПД (добровольные пожарные дружины. — РБК)», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Утром 7 сентября Гладков сообщал, что под артиллерийский обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района.

Взрыв повредил линию электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов: поселок Задорожный и села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье. Пострадавших не было.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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