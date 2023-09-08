У берегов ОАЭ разбился вертолет

Вертолет разбился у берегов ОАЭ во время тренировочного полета

Вертолет Bell 212 (Фото: BalkansCat / Shutterstock)

Вертолет, принадлежащий эмиратской авиакомпании Aerogulf, разбился у берегов Объединенных Арабских Эмиратов с двумя пилотами на борту. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.

По данным ведомства, Bell 212 упал в воды Персидского залива во время ночного тренировочного полета. Поисково-спасательные отряды извлекли обломки и продолжают поиски экипажа — двух пилотов, граждан Египта и Южной Африки. В управлении добавили, что вертолет вылетел из международного аэропорта Аль-Мактум в ОАЭ.

29 августа в Челябинской области России разбился вертолет ФСБ. На борту были три человека, все они погибли. Авария произошла во время учебного полета у поселка Прудный в Сосновском районе, борт упал в лесу. К крушению привел отказ техники.