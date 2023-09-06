МЧС: на Камчатке подняли авиацию для поиска двух пожилых туристов

На Камчатке подняли вертолет для поиска двух пожилых туристов

На Камчатке для поисков двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, задействовали вертолет. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке «Вулканы Камчатки», — говорится в сообщении.

В последний раз пропавшие выходили на связь 27 августа. По информации самого природного парка, пропали Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, 1951 года рождения. Они шли по маршруту от поселка Ключи через вулкан Средний и ледник Богдановича, однако не появились на стоянке «Клешня», последнем пункте пути.

В природном Ключевском парке находятся 13 самых высоких вулканов России, четыре из них действующие. Парк расположен в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Как уточнили в «Вулканах Камчатки», летом в нем можно прогуливаться пешком и заниматься альпинизмом, а зимой совершать лыжные походы.