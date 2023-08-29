branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Биржа KuCoin закрыла операции с российскими банками на p2p-платформе Крипто, 14:38
В ФРГ выдали ордер на арест россиянина, подозреваемого в обходе санкций Политика, 14:26
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть Pro, 14:23
Кабмин обязал устанавливать RuStore даже при запрете от владельцев ОС Бизнес, 14:22
Все заводы Toyota в Японии остановились из-за компьютерного сбоя Авто, 14:20
В Германии прекратили расследование в отношении фронтмена Rammstein Общество, 14:15
В Челябинской области разбился вертолет ФСБ Политика, 14:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эминем запретил кандидату в президенты США исполнять свои песни Политика, 14:15
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 14:14
Ватикан ответил на критику Киева из-за слов Франциска о великой России Политика, 14:13
Путину рассказали о профессиональных должниках среди россиян Общество, 14:12
СК начал проверку после пропажи 16-летней фигуристки в Москве Спорт, 14:06
Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун» Политика, 14:00
Криптобиржа OKX закрыла сделки с рублем на p2p-платформе Крипто, 13:54
Политика ,  
0 

В Челябинской области разбился вертолет ФСБ

В Челябинской области разбился принадлежавший ФСБ вертолет Ми-8
Вертолет разбился при выполнении учебного полета. Он упал в лесу возле поселка Прудный в Сосновском районе, предварительная причина — отказ техники. На борту были три человека, они погибли
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

Разбившийся вертолет принадлежит авиаотряду ФСБ, сообщил глава региона Алексей Текслер. «По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он в своем телеграм-канале.

Авария произошла во время учебного полета у поселка Прудный в Сосновском районе, вертолет упал в лесу, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Причина катастрофы пока не установлена. По предварительной информации, к крушению привел отказ техники.

Предыдущая авария с участием Ми-8 произошла 27 июля на Алтае. Частный вертолет упал при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вблизи границы с Казахстаном. По предварительным данным, машина задела электрические провода, после чего начался пожар. Погибли шесть человек.

В сентябре 2021 года на Камчатке потерпел крушение вертолет Ка-27, который принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району. На борту были пять членов экипажа, они погибли.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Куницына
Вертолет Вертолет Ми-8 Челябинская область ФСБ
Материалы по теме
Число погибших в результате крушения вертолета на Алтае выросло до шести
Общество
Число погибших при крушении вертолета на Алтае выросло до пяти
Общество
МЧС уточнило данные о погибших при крушении вертолета на Алтае
Общество