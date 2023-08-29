В Челябинской области разбился вертолет ФСБ

Вертолет разбился при выполнении учебного полета. Он упал в лесу возле поселка Прудный в Сосновском районе, предварительная причина — отказ техники. На борту были три человека, они погибли

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

Разбившийся вертолет принадлежит авиаотряду ФСБ, сообщил глава региона Алексей Текслер. «По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он в своем телеграм-канале.

Авария произошла во время учебного полета у поселка Прудный в Сосновском районе, вертолет упал в лесу, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Причина катастрофы пока не установлена. По предварительной информации, к крушению привел отказ техники.

Предыдущая авария с участием Ми-8 произошла 27 июля на Алтае. Частный вертолет упал при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вблизи границы с Казахстаном. По предварительным данным, машина задела электрические провода, после чего начался пожар. Погибли шесть человек.

В сентябре 2021 года на Камчатке потерпел крушение вертолет Ка-27, который принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району. На борту были пять членов экипажа, они погибли.