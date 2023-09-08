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В Москве загорелся склад рядом с бывшим зданием ФТС

В районе Новогиреево на востоке Москвы произошел пожар на складе

На востоке Москвы в районе Новогиреево произошел пожар на складе. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного управления МЧС, возгорание зафиксировано по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б.

Сообщение о пожаре поступило в 00:02. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», — заявил собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило из здания, где находилась Федеральная таможенная служба, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на МЧС. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», ранее на улице Кусковской в доме № 26 находилась ФТС, но она больше там не работает.

«Осторожно, Москва» также опубликовал видео, на которых слышны звуки взрывов и виден большой столб черного дыма.

Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара на складе составляет 800 кв. м. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших нет», — добавили в пресс-службе ведомства. В ликвидации пожара задействовано более 90 человек и 29 единиц техники.

Движение по Кусковской улице, где произошел пожар, частично перекрыли, сообщили в столичном дептрансе.

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Утром 7 сентября произошел пожар на складе в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья. По данным МЧС, загорелось здание в СНТ «Картинская гора» по адресу: улица Овражная, д. 75. По данным сервиса «Яндекс.Карты», там расположен мебельный склад компании «Дриада». Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. К 4:10 пожарные потушили открытое горение.

Теги
Москва Пожар Федеральная таможенная служба ФТС склад
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