WSJ: за год количество бездомных в США выросло на рекордные 11% до 577 тыс. человек

WSJ сообщила о росте числа бездомных в США за год на рекордные 11%

Количество бездомных в США за год выросло на рекордные 11%, пишет WSJ. Опрошенные газетой эксперты связывают это с ростом стоимости жилья и прекращения «пандемийных субсидий» со стороны властей

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Количество бездомных в США за последний год выросло на рекордные 11%, в настоящее время к этой категории относят 577 тыс. человек (около 0,20% от населения). Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Газета проанализировала данные свыше 300 профильных организаций, которые подсчитывают количество бездомных как в отдельных городах, так и в целых штатах. На эти организации приходилось восемь из девяти бездомных, учтенных в прошлом году, уточняет WSJ.

По сравнению с 2022 годом количество бездомных в стране выросло на 11% и превысило допандемийные показатели 2020 года, отмечает издание. «В некоторых местах увеличение [количества бездомных] может отражать проблему бездомных, которая становится более заметной после проблем с подсчетами во время пандемии», — пишет WSJ.

Газета отмечает, что это предварительные цифры, однако связывает такой рост с «множеством проблем» в США: от роста стоимости жилья и нехватки арендных помещений, до продолжающегося «опиоидного кризиса» в стране.

Как пояснили WSJ в профильных организациях, резкий рост числа безработных связан в том числе с сокращением помощи властей, которая выделялась с начала пандемии COVID-19. Также в организациях сообщили о росте числа мораториев на выселение со стороны властей. «Мы начинаем ощущать все экономические последствия эпохи COVID-19», — заявил исполнительный директор Metro Denver Homeless Initiative Джейми Райф.

Помимо этого, опрошенные WSJ эксперты связали увеличение количества бездомных в некоторых городах с ростом количества мигрантов. Одним из таких городов является Нью-Йорк, где власти узаконили законное право на убежище — в городской системе в настоящее время числятся свыше 80 тыс. официально зарегистрированных бездомных, указывает газета.

В декабре 2022 года администрация президента США Джо Байдена представила план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Согласно новой стратегии, Вашингтон начнет работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах.

В 2010-2016 годах доля бездомных в США стабильно сокращалась. Однако после 2016 года в стране стало увеличиваться число тех, кто остался без постоянного места жительства. После начала пандемии COVID-19, в 2021 году, количество бездомных в США сократилось почти вдвое.