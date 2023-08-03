Власти Нью-Йорка задумались о размещении беженцев в Центральном парке

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Мигранты в США могут быть размещены в Центральном парке на Манхэттене или в бруклинском Проспект-парке. О том, что такая возможность рассматривается, рассказала заместитель мэра Нью-Йорка по здравоохранению и социальной работе Анна Вильям-Айсон, узнало агентство Bloomberg.

За последние 15 месяцев в город прибыли более 95 тыс. беженцев. Власти Нью-Йорка рассматривают 3 тыс. локаций, в которых их можно разместить. Центральный парк и бруклинский Проспект-парк рассматриваются как одни из возможных локаций.

В мае телеканал CNN писал, что мигрантов также могут разместить в спортивном комплексе YMCA (Ассоциация молодых христиан) в Бруклине, в рекреационном центре на Стэтен Айленд, в кампусах Нью-Йорского колледжа и на парковочных пространствах в районе Куинс.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс винит в ситуации с мигрантами в городе администрацию Джо Байдена. По его словам, администрация не оказала необходимой логистической и финансовой помощи для урегулирования ситуации. На прошлой неделе Адамс провел встречу с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом для обсуждения проблемы.