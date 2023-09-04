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В Москве у Ленинградского вокзала загорелся склад

МЧС: в центре Москвы загорелся склад у Ленинградского вокзала
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве недалеко от Ленинградского вокзала возник пожар, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В 21:08 мск в ведомство поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, 1А, стр. 14. «Происходит загорание кровли неэксплуатируемого отдельно стоящего строения», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», рядом со складами находятся железнодорожные пути. В пресс-службе РЖД сообщили РБК, что пожар не повлиял на движение поездов.

Огонь удалось локализовать в 21:46 мск. Его полностью ликвидировали в 21:59 мск.

Телеграм-канал Baza писал, что причиной пожара стал поджог мусора, после которого огонь перекинулся на пустые склады. Там также уточнили, что к тушению привлекли пожарный поезд. Источник агентства «Москва» сообщал, что площадь пожара составила 100 кв. м.

Накануне в подмосковном городе Видное загорелся склад лакокрасочных изделий. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Теги
Москва Ленинградский вокзал Пожар МЧС новости
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