Красный Ferrari врезался в дерево в центре Москвы

Красный автомобиль Ferrari Portofino выехал на тротуар на Садово-Кудринской улице на северо-западе Москвы и врезался в дерево, сообщают агентство «Москва» и телеграм-каналы Baza и Mash.

ДТП произошло вечером 7 сентября. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и автомобиль выехал на обочину. В машине находились 30-летний парень и 23-летняя девушка, сильных травм они не получили, им оказали медпомощь на месте. Движение в районе аварии не было затруднено.

5 августа в Хилковом переулке в центре Москвы загорелся суперкар Lamborghini. Телеграм-канал Shot опубликовал видео, где запечатлен момент начала пожара. Водитель резко разогнался и проехал несколько метров, после чего машина начала дымиться, а затем загорелась, и в итоге выгорела практически полностью. Судя по видео, водитель вышел из салона до того, как автомобиль загорелся. Причина возгорания неизвестна.