branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
КНДР решила оснастить подлодки тактическим ядерным оружием Политика, 01:24
В Москве загорелся склад рядом с бывшим зданием ФТС Общество, 01:20
Госдеп пригрозил санкциями поддержавшим выборы в новых регионах России Политика, 00:57
Заблокированные из-за санкций российские активы оценили в $280 млрд Экономика, 00:41
Сейм Латвии поддержал закон об отсрочке для продления ВНЖ для россиян Политика, 00:29
Красный Ferrari врезался в дерево в центре Москвы Общество, 00:25
В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 Политика, 00:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Как «Яндекс» решил зарабатывать на своем аналоге ChatGPT Технологии и медиа, 00:00
Рост зарплат вернул покупательную способность на досанкционный уровень Экономика, 00:00
«Победа» выпустит фирменный рюкзак под свои габариты ручной клади Бизнес, 00:00
При обстреле Волновахи в ДНР получили ранения члены избиркома Политика, 07 сен, 23:52
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 07 сен, 23:11
Украинского миллионера Бориса Кауфмана отправили в СИЗО Политика, 07 сен, 22:54
Общество ,  
0 

Красный Ferrari врезался в дерево в центре Москвы

На Садово-Кудринской улице в Москве красный Ferrari врезался в дерево

Красный автомобиль Ferrari Portofino выехал на тротуар на Садово-Кудринской улице на северо-западе Москвы и врезался в дерево, сообщают агентство «Москва» и телеграм-каналы Baza и Mash.

ДТП произошло вечером 7 сентября. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и автомобиль выехал на обочину. В машине находились 30-летний парень и 23-летняя девушка, сильных травм они не получили, им оказали медпомощь на месте. Движение в районе аварии не было затруднено.

5 августа в Хилковом переулке в центре Москвы загорелся суперкар Lamborghini. Телеграм-канал Shot опубликовал видео, где запечатлен момент начала пожара. Водитель резко разогнался и проехал несколько метров, после чего машина начала дымиться, а затем загорелась, и в итоге выгорела практически полностью. Судя по видео, водитель вышел из салона до того, как автомобиль загорелся. Причина возгорания неизвестна.

Теги
Москва ДТП Ferrari
Материалы по теме
В ДТП с пьяным водителем в Дзержинске погибли два человека
Общество
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области
Общество
Режиссер «Готики» и «Багровых рек» Кассовиц пострадал в ДТП с мотоциклом
Общество