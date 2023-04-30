На Рублевском шоссе Ferrari без номеров въехал в столб

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 12:36
Россиянка с победы дебютировала в UFC и нецензурно высказалась в эфире Спорт, 12:30
Науседа исключил членство Украины в НАТО до завершения конфликта Политика, 12:25
В Ростове-на-Дону погибла упавшая в коллектор 81-летняя женщина Общество, 12:08
Почему повседневные решения вызывают стресс и как это исправить Социальная экономика, 12:00
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Бьет исподтишка: что такое микростресс и как с ним бороться Pro, 11:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Клуб КХЛ сообщил об уходе единственного выигравшего матч плей-офф тренера Спорт, 11:33
Социальный лифт, олимпиады и школа: как поступить в нужный вуз Специальный проект, 11:23
На Рублевском шоссе Ferrari без номеров въехал в столб Общество, 11:22
Три очка Костина помогли «Эдмонтону» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли Спорт, 11:10
Индийский банкир назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире» Финансы, 11:05
Что случилось в мире Hi-Tech: от iPhone 15 до «раскладушки» Motorola Life, 11:00
Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом Политика, 10:56
Общество ,  
0 

На Рублевском шоссе Ferrari без номеров въехал в столб

Водитель Ferrari въехал в столб на Рублевском шоссе, пострадала девушка
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Москве в районе 7-го км Рублевского шоссе водитель легкового автомобиля столкнулся с препятствием, в результате чего пострадала девушка, находившаяся в салоне машины, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

ДТП произошло примерно в 1:15 ночи, пострадавшую девушку передали врачам для оказания помощи.

По данным телеграм-каналов Baza и 112, водитель автомобиля Ferrari, у которого не было регистрационных номеров, не справился с управлением и въехал в столб. От удара у машины оторвало переднюю часть — ее двигатель был обнаружен в 30 м от автомобиля.

Находившаяся в машине 23-летняя девушка получила травмы головы и переломы позвонка и ног, пишет Baza. В момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения, так как накануне отмечала день рождения, отмечает 112.

Кроме нее, по данным 112, в автомобиле находился мужчина, который, вероятно, был за рулем. Ему оказали медицинскую помощь на месте аварии, от госпитализации он отказался, рассказал источник РЕН ТВ.

В ночь на 29 апреля в районе Наро-Фоминска в Московской области водитель грузовика «КамАЗ» столкнулся с шестью стоящими на светофоре легковыми автомобилями. ДТП произошло на 72-м километре Киевского шоссе при повороте на улицу Московскую. В итоге четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей десяти и семи лет, погибли.

Читайте на РБК Pro
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать
Теги
новости ДТП Москва Рублевское шоссе Ferrari
Материалы по теме
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП
Общество
Участок трассы между Москвой и Петербургом перекрыли из-за ДТП
Общество
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Иркутской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter