На Рублевском шоссе Ferrari без номеров въехал в столб

Фото: Никита Попов / РБК

В Москве в районе 7-го км Рублевского шоссе водитель легкового автомобиля столкнулся с препятствием, в результате чего пострадала девушка, находившаяся в салоне машины, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

ДТП произошло примерно в 1:15 ночи, пострадавшую девушку передали врачам для оказания помощи.

По данным телеграм-каналов Baza и 112, водитель автомобиля Ferrari, у которого не было регистрационных номеров, не справился с управлением и въехал в столб. От удара у машины оторвало переднюю часть — ее двигатель был обнаружен в 30 м от автомобиля.

Находившаяся в машине 23-летняя девушка получила травмы головы и переломы позвонка и ног, пишет Baza. В момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения, так как накануне отмечала день рождения, отмечает 112.

Кроме нее, по данным 112, в автомобиле находился мужчина, который, вероятно, был за рулем. Ему оказали медицинскую помощь на месте аварии, от госпитализации он отказался, рассказал источник РЕН ТВ.

В ночь на 29 апреля в районе Наро-Фоминска в Московской области водитель грузовика «КамАЗ» столкнулся с шестью стоящими на светофоре легковыми автомобилями. ДТП произошло на 72-м километре Киевского шоссе при повороте на улицу Московскую. В итоге четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей десяти и семи лет, погибли.