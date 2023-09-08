branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
КНДР решила оснастить подлодки тактическим ядерным оружием Политика, 01:24
В Москве загорелся склад рядом с бывшим зданием ФТС Общество, 01:20
Госдеп пригрозил санкциями поддержавшим выборы в новых регионах России Политика, 00:57
Заблокированные из-за санкций российские активы оценили в $280 млрд Экономика, 00:41
Сейм Латвии поддержал закон об отсрочке для продления ВНЖ для россиян Политика, 00:29
Красный Ferrari врезался в дерево в центре Москвы Общество, 00:25
В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 Политика, 00:21
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Как «Яндекс» решил зарабатывать на своем аналоге ChatGPT Технологии и медиа, 00:00
Рост зарплат вернул покупательную способность на досанкционный уровень Экономика, 00:00
«Победа» выпустит фирменный рюкзак под свои габариты ручной клади Бизнес, 00:00
При обстреле Волновахи в ДНР получили ранения члены избиркома Политика, 07 сен, 23:52
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 07 сен, 23:11
Украинского миллионера Бориса Кауфмана отправили в СИЗО Политика, 07 сен, 22:54
Политика ,  
0 

В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30

ЦПВС: беспилотник MQ-9 коалиции США опасно близился с Ан-30 ВКС России в Сирии
MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

Инцидент произошел в 09:37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6,2 тыс. м. Российский самолет в этот момент совершал плановый полет вдоль северной границы Сирии, уточнил Кулить. Он добавил, что при сближении российские летчики «своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения».

Кроме того, в районе Эт-Танф (военная база международной коалиции в провинции Хомс) за сутки было зафиксировано восемь нарушений Протоколов деконфликтации парой истребителей F-16, двумя парами истребителей «Typhoon» и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1 °C коалиции.

Такие случаи происходят в Сирии регулярно. Так, 26 августа беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с российским истребителем Су-35. Инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте 700 м. Российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Столкновения также удалось избежать.

Теги
Сирия самолет беспилотники США MQ-9 Reaper Минобороны
Материалы по теме
Два F-35 вновь подлетели на опасное расстояние к российским Су-35 в Сирии
Политика
В Минобороны сообщили об опасном сближении F-35 США с Су-35 в Сирии
Политика
Минобороны сообщило об опасном сближении двух F-35 с Су-35 в Сирии
Политика