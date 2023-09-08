В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

Инцидент произошел в 09:37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6,2 тыс. м. Российский самолет в этот момент совершал плановый полет вдоль северной границы Сирии, уточнил Кулить. Он добавил, что при сближении российские летчики «своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения».

Кроме того, в районе Эт-Танф (военная база международной коалиции в провинции Хомс) за сутки было зафиксировано восемь нарушений Протоколов деконфликтации парой истребителей F-16, двумя парами истребителей «Typhoon» и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1 °C коалиции.

Такие случаи происходят в Сирии регулярно. Так, 26 августа беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с российским истребителем Су-35. Инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте 700 м. Российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Столкновения также удалось избежать.