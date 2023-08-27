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БПЛА MQ-9 коалиции США опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Минобороны: БПЛА MQ-9 коалиции США опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте 700 м. Российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — заявил Кулить.

В Сирии подобные инциденты происходят регулярно. 19 августа два истребителя F-35 коалиции приблизились на опасное расстояние к российским Су-35. Инцидент также произошел в районе Эт-Танф. Российским летчикам удалось предотвратить столкновение.

Теги
Сирия Су-35 MQ-9 Reaper беспилотники Минобороны
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