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Минздрав рассказал о состоянии сбитых фурой девочек-велосипедисток

Минздрав: после наезда фуры на велосипедисток госпитализировали десять человек
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате наезда фуры на велосипедистов в Ленинградской области госпитализированы девять девочек-подростков и один взрослый, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Двое девочек 14 и 15 лет находятся в тяжелом стабильном состоянии. Состояние 8 пострадавших оценивается как средней тяжести: у большинства черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что все пострадавшие будут переведены в Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет Минздрава России и детские больницы Санкт-Петербурга.

ДТП произошло утром 7 сентября на трассе «Скандинавия» под Выборгом. 31-летний водитель тягача «Скания» наехал на легковой автомобиль «Форд», двигавшийся в попутном направлении. Машина сопровождала группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14–15 лет. В результате столкновения «Форд» налетел на спортсменок. Две школьницы скончались на месте.

МВД Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Теги
Ленинградская область велосипедисты Минздрав ДТП новости
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