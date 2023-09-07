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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела Белгородской области без света остались несколько сел

Гладков: после обстрела Белгородской области без света остались пять сел
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mahmoud Issa / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Mahmoud Issa / zumapress.com / Global Look Press

Под артиллерийский обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших, по словам Гладкова, нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов: Задорожный и села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

Последний раз Гладков сообщал об обстреле Краснояружского района накануне, 6 сентября. Тогда под удар попала окраина Вязового. Никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Вязового и Илек-Пеньковки.

После обстрела Белгородской области без света остались несколько сел
После обстрела Белгородской области без света остались несколько сел

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел электроснабжение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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