Гладков: после обстрела Белгородской области без света остались пять сел

После обстрела Белгородской области без света остались несколько сел

Фото: Mahmoud Issa / zumapress.com / Global Look Press

Под артиллерийский обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших, по словам Гладкова, нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов: Задорожный и села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

Последний раз Гладков сообщал об обстреле Краснояружского района накануне, 6 сентября. Тогда под удар попала окраина Вязового. Никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Вязового и Илек-Пеньковки.