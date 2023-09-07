В Ростове мужчина угрожал взорвать склад гуманитарки гранатой

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В Ростове сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал окружающим гранатой. Об этом сообщил начальник отдела информации МВД по Ростовской области Андрей Брюквин.

Инцидент произошел на улице Таганрогская. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой полиции, который задержал нарушителя.

Других подробностей ведомство не приводит, о пострадавших информации нет.

Как сообщает местное издание «161», мужчина в военной форме и в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать склад гуманитарной помощи участникам военной операции на Украине. Он требовал, чтобы три сотрудника склада покинули помещение и не мешали ему взорвать боеприпас.

По словам одного из очевидцев, когда прибыл наряд полиции, мужчина попытался скрыться и стрелял в воздух.

В конце июля в Ростове в многоквартирном доме произошел взрыв самодельной гранаты. Пострадал хозяин квартиры. По данным «161», при проверке в квартире нашил еще один боеприпас. Пострадавший мужчина ранее вернулся из зоны военной операции, а в момент взрыва он находился в состоянии алкогольного опьянения.