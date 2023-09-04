Более 90 человек пострадали и 11 погибли в двух ДТП на юго-западе Турции
В турецком городе Денизли с разницей в 16 часов произошли два ДТП, в которых пострадали более 90 человек и погибли 11. Об этом сообщает газета Hurriyet.
В первой аварии погибли семь человек, 42 получили ранения. В районе Хоназ водитель грузовика с песком и плитами потерял управление транспортным средством, протаранил заграждения и врезался в автобус, который ехал с противоположной стороны. По данным телеканала TGRT Haber, автобус арендовали пассажиры, которые ехали на свадьбу.
Спустя 16 часов произошла еще одна авария: пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль, который из-за удара выехал на встречную полосу и столкнулся с другим микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека из одной семьи, 53 получили травмы.
3 сентября три россиянина пострадали в ДТП в турецком городе Аланья, их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Как сообщило российское генконсульство, дипломаты поддерживают контакт с местными властями и администрациями больниц, а также выясняют обстоятельства аварии.