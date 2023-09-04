branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
«Аэрофлот» сообщил о ₽2,4 млрд операционной прибыли во втором квартале Новая экономика, 10:57
Еще один топ-менеджер Binance ушел в отставку Крипто, 10:57
Как эксперты ФЦК помогают отечественным компаниям РБК+, 10:56
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 10:56
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 10:56
Почти 40 звезд пришли на рекордный по ценам на билеты матч Месси Спорт, 10:50
Богомаз сообщил об отключении света в брянском селе после обстрела Политика, 10:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Где и как отдыхать с семьей в Москве: экскурсии, парки, мастер-классы РБК Life, 10:38
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Как улучшить клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта Pro, 10:36
ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов Политика, 10:29
Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке Политика, 10:24
Milliyet узнала о предложении Эрдогана Путину по Украине Политика, 10:10
Акции «Самолета» могут войти в индексы MOEX и РТС. Какого роста ждать Pro, 10:08
Общество ,  
0 

Более 90 человек пострадали и 11 погибли в двух ДТП на юго-западе Турции

11 человек погибли и более 90 пострадали в двух ДТП за сутки в турецком Денизли
Фото: gd_project / Shutterstock
Фото: gd_project / Shutterstock

В турецком городе Денизли с разницей в 16 часов произошли два ДТП, в которых пострадали более 90 человек и погибли 11. Об этом сообщает газета Hurriyet.

В первой аварии погибли семь человек, 42 получили ранения. В районе Хоназ водитель грузовика с песком и плитами потерял управление транспортным средством, протаранил заграждения и врезался в автобус, который ехал с противоположной стороны. По данным телеканала TGRT Haber, автобус арендовали пассажиры, которые ехали на свадьбу.

Спустя 16 часов произошла еще одна авария: пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль, который из-за удара выехал на встречную полосу и столкнулся с другим микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека из одной семьи, 53 получили травмы.

3 сентября три россиянина пострадали в ДТП в турецком городе Аланья, их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Как сообщило российское генконсульство, дипломаты поддерживают контакт с местными властями и администрациями больниц, а также выясняют обстоятельства аварии.

Теги
Турция ДТП грузовики Автобус
Материалы по теме
На Алтае перевернулся грузовик с 15 туристами
Общество
В Турции упал метеорит
Общество
В Таджикистане грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в дом
Общество