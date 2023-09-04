Два человека погибли в нижегородском Дзержинске в ДТП с пьяным водителем

В ДТП с пьяным водителем в Дзержинске погибли два человека

Фото: Никита Попов / РБК

Два человека погибли в ДТП с пьяным водителем в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную пресс-службу ГУМВД.

«Водитель, управляя автомобилем «Ниссан» в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на дорогу встречного движения, где совершил ДТП с рейсовым автобусом «ЛиАЗ», — говорится в сообщении пресс-службы. Водитель и пассажир легковой машины получили травмы и были госпитализированы, другие пассажиры автомобиля — женщина и молодой человек — погибли на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности, совершенное лицом в состоянии опьянения).

3 июня в ДТП в Нижегородской области погибли пять человек, включая троих детей. По данным местного МВД, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа в Воротынском районе водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗон Next».