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В Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн

ФТС: в Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники обнаружили грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн в посылке из Индии. Об этом сообщает пресс-служба Центральной почтовой таможни.

При сканировании посылки на почте в Москве было обнаружено 200 г грибов вида кордицепс китайский.

«Заказ, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, предназначался жителю подмосковного города Котельники», — рассказали в ведомстве. Таможенники отказались впускать посылку в Россию и вернули товар отправителю.

При этом сам отправитель оценил содержимое посылки в 200 рупий (около $2,5). Специалисты назвали содержимое посылки «самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине». Его ввоз разрешен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора. Разрешительные документы на ввоз товара отсутствовали.

В начале июля сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили «предметы, похожие на мины», в одном из отправлений. Они оказались корпусами противопехотных мин времен Второй мировой войны. В здании почтовой таможни прошла эвакуация. При этом в документах отправитель указал, что отправляет уличные ретрофонари. Посылка должна была отправиться в США.

Теги
ФТС таможня Индия грибы
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