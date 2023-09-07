ФТС: в Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн

В Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн

Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники обнаружили грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн в посылке из Индии. Об этом сообщает пресс-служба Центральной почтовой таможни.

При сканировании посылки на почте в Москве было обнаружено 200 г грибов вида кордицепс китайский.

«Заказ, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, предназначался жителю подмосковного города Котельники», — рассказали в ведомстве. Таможенники отказались впускать посылку в Россию и вернули товар отправителю.

При этом сам отправитель оценил содержимое посылки в 200 рупий (около $2,5). Специалисты назвали содержимое посылки «самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине». Его ввоз разрешен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора. Разрешительные документы на ввоз товара отсутствовали.

В начале июля сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили «предметы, похожие на мины», в одном из отправлений. Они оказались корпусами противопехотных мин времен Второй мировой войны. В здании почтовой таможни прошла эвакуация. При этом в документах отправитель указал, что отправляет уличные ретрофонари. Посылка должна была отправиться в США.