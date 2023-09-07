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Ростовский губернатор сообщил о повреждении нежилого дома в Батайске

Голубев: в Батайске Ростовской области поврежден нежилой дом, причины выясняют
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Военная операция на Украине

В Батайске Ростовской области повреждения получил двухэтажный нежилой дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска», — написал он, добавив, что пострадавших нет.

Ранее той же ночью Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону около 03:00 сбили два дрона. Первый беспилотник упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома № 42 на Пушкинской улице. Неподалеку от места, где сбили второй беспилотник, находится штаб Южного военного округа, он расположен по адресу: Буденновский проспект, 43.

Батайск расположен к югу от Ростова-на-Дону, города фактически примыкают друг к другу.

Минобороны России обвинило в атаке Киев и уточнило, что город атаковал беспилотник самолетного типа. В результате произошедшего, по словам Голубева, пострадал один человек: он получил резаные ранения ног, но отказался от госпитализации

Кроме того, повреждения получили фасады трех зданий и несколько автомобилей. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в нескольких зданиях неподалеку от места взрыва выбило стекла.

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В ночь на 7 сентября по одному беспилотнику сбили еще в двух российских регионах — в Брянской области и в Подмосковье.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Кремль объяснял участившиеся атаки неудачей украинского контрнаступления.

Ростовский губернатор сообщил о повреждении нежилого дома в Батайске
Ростовский губернатор сообщил о повреждении нежилого дома в Батайске

Теги
Василий Голубев Ростовская область повреждения нежилое помещение
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