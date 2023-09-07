Ростовский губернатор сообщил о повреждении нежилого дома в Батайске

В Батайске Ростовской области повреждения получил двухэтажный нежилой дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска», — написал он, добавив, что пострадавших нет.

Ранее той же ночью Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону около 03:00 сбили два дрона. Первый беспилотник упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома № 42 на Пушкинской улице. Неподалеку от места, где сбили второй беспилотник, находится штаб Южного военного округа, он расположен по адресу: Буденновский проспект, 43.

Батайск расположен к югу от Ростова-на-Дону, города фактически примыкают друг к другу.

Минобороны России обвинило в атаке Киев и уточнило, что город атаковал беспилотник самолетного типа. В результате произошедшего, по словам Голубева, пострадал один человек: он получил резаные ранения ног, но отказался от госпитализации

Кроме того, повреждения получили фасады трех зданий и несколько автомобилей. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в нескольких зданиях неподалеку от места взрыва выбило стекла.

В ночь на 7 сентября по одному беспилотнику сбили еще в двух российских регионах — в Брянской области и в Подмосковье.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Кремль объяснял участившиеся атаки неудачей украинского контрнаступления.