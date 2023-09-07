Посол заявил о планах Бразилии увеличить поставки кофе в Россию

Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил «РИА Новости» посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Мы хотим увеличить поставки кофе в Россию, особенно специальных сортов. Это один из главных продуктов нашего экспорта», — сказал он.

Бразилия — крупнейший производитель и экспортер кофе в мире, пишет Apex Brasil. В 2022 году страна выручила рекордную сумму от экспорта кофе за рубеж —$9,23 млрд, следует из статистики Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafé). Это на 46,9% больше, чем 6,285 млрд, полученных за 2021 год, говорилось в отчете.

За тот же 2022 год Бразилия экспортировала более 39,3 млн мешков кофе весом по 60 кг. Зерна поставлялись в 122 страны по самой высокой цене за последние пять лет. Средняя стоимость одного мешка составляла $234,6. На растворимый кофе пришлось 9,5% от общего объема экспорта.

По итогам июля — первого месяца урожая 2023/2024 года, Бразилия экспортировала почти 3 млн мешков кофе по 60 кг или на 18,7% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в Cecafé.

В мае Bloomberg предупреждал о росте цен на растворимый кофе из-за роста спроса. Тогда оптовые цены на зерна кофе робуста, которое часто используется в растворимом и молотом кофе, поднялись до максимума почти за 12 лет. По данным агентства, из-за ухудшения экономической ситуации в мире и стремительном росте цен потребители стали отказываться от более дорогого сорта кофе — арабики — в пользу дешевой робусты.

В августе «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на письмо компаний-производителей, что цены на кофе вырастут для российских ретейлеров с сентября на 6–9%. Повышение цен объяснялось в том числе девальвацией рубля.