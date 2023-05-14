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Bloomberg предупредил об удорожании растворимого кофе из-за роста спроса

Bloomberg: цены на растворимый кофе поднялись до максимума за 12 лет из-за роста спроса
Ухудшение мировой экономической ситуации привело к тому, что многие европейцы стали отказываться от арабики в пользу более дешевого вида робуста, пишет Bloomberg. Из-за нехватки зерен последнего цены на растворимый кофе выросли
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Оптовые цены на зерна кофе робуста, которое часто используется в растворимом кофе и в молотом кофе, продающимся в супермаркетах, поднялись до максимума почти за 12 лет. Это связано с резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять, пишет Bloomberg.

Bloomberg напоминает, что робуста стоит дешевле арабики, потому что деревья этого вида требуют меньшего ухода, что облегчает производство зерен в больших количествах. Из-за ухудшения мировой экономической ситуации и повышения стоимости жизни некоторые потребители стали отказываться от арабики в пользу робусты, отмечает агентство. Однако этих зерен на мировом рынке не хватает.

Самый крупный производитель Вьетнам собрал, возможно, самый маленький урожай кофе за четыре года: из-за роста цен на удобрения фермеры решили выращивать более доходные культуры, как авокадо или дуриан, сообщил Bloomberg. В Бразилии, втором по величине производителе кофе, урожай пострадал от засухи, а в Индонезии, напротив, помешали ливни, передает агентство.

При этом экспорт кофе увеличивается: за первые шесть месяцев текущего сезона по всему миру было экспортировано больше кофе, чем было за те же периоды в последние три года. Поставки в октябре 2022 года — марте 2023-го были примерно на 4% выше, чем в 2021-2022 годах, привел Bloomberg данные Международной кофейной организации. «Наблюдается такой сдвиг спроса с дорогого кофе [на более дешевый], что рынок неудовлетворен даже повышенным экспортом робусты», — заявила руководитель консалтинговой компании J Ganes Consulting Джудит Гейнс.

Также агентство сообщило, что в Германии — крупнейшем в Европе рынке кофе, — растворимые сорта сейчас стоят на 20% больше, чем год назад, несмотря на снижение инфляции на зерновой кофе. В США темп роста цен на растворимый кофе снижается медленнее, чем на обжаренные зерна, добавило агентство. «Вероятность того, что глобальный дефицит робусты уменьшится в ближайшее время, выглядит маловероятно», — говорится в статье.

Bloomberg еще в прошлом году писал, что из-за плохой погоды и неурожая мировой рынок кофе столкнулся с сильнейшим за десятилетие дефицитом сырья: фьючерсы на кофе к сентябрю 2022 года находились на максимумах с 2011 года и стоили около $2,5 за фунт (0,45 кг). В частности, по итогам года производство кофе сократится в Бразилии и во Вьетнаме — крупнейших поставщиках продукта в мире.

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О том, что стоимость кофе может резко вырасти в 2023 году предупреждал и посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. «В производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50–57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%», — говорил он в ноябре.

Дипломат добавил, что к повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой и нехватка контейнеров.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
кофе рост цен Инфляция
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