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Bloomberg узнал о решении США одобрить крупный нефтяной проект на Аляске

Bloomberg: Белый дом решил одобрить крупный проект разработки нефти на Аляске
Защитники природы выступали против крупного нефтяного проекта ConocoPhillips. По их оценкам, добыча будет сопровождаться выбросом в атмосферу большого объема парниковых газов, что негативно влияет на климат

Администрация президента США Джо Байдена решила одобрить крупный проект разработки месторождения нефти на северо-западе Аляски, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Министерство внутренних дел должно обнародовать разрешение на следующей неделе. Разработкой месторождения Уиллоу, запасы нефти которого оцениваются в 600 млн баррелей, займется компания ConocoPhillips.

Месторождение Уиллоу находится на северо-западе Аляски, предполагаемая стоимость его разработки — около $8 млрд. Ожидается, что ежедневная добыча будет достигать 180 тыс. баррелей нефти, что составит примерно 1,6% от общего объема добычи в США.

Защитники природы выступали против разработки в этом районе: по их оценкам, работы вызовут выброс в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов и усугубят проблему изменения климата. В то же время некоторые чиновники, профсоюзы и коренные общины на Аляске настаивали, что проект станет для региона «экономическим спасательным кругом», который принесет доход, критически важный для борьбы с бедностью.

Ожидается, что экологические активисты оспорят разрешение на разработку в суде, что отсрочит или сорвет проект. Как отмечает Bloomberg, компания ConocoPhillips подала заявку еще в 2018 году, и администрация президента Дональда Трампа одобрила ее два года спустя. Но суд отозвал решение в 2021 году, обосновав это тем, что правительство недостаточно изучило возможное влияние проекта на климат.

Теги
США Белый дом нефть добыча нефти Аляска
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