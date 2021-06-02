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Политика ,  
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СМИ узнали о пересмотре Байденом решения по добычи нефти на Аляске

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена планирует приостановить продажу прав на бурение скважин для нефти на территории Национального арктического заповедника на Аляске. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с решением главы государства.

По данным агентства, соответствующее решение Министерства внутренних дел временно приостановит действия по 11 договорам аренды, охватывающим около 553 000 акров (223 791 га) национального заповедника дикой природы.

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Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В сентябре 2019 года бывший президент Дональд Трамп предложил начать добывать нефть на территории заповедника. The Wall Street Journal писал, что разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. При этом американские экологи заявляли, что добыча нефти в заповеднике нарушит экосистему Аляски и нанесет серьезный ущерб природе.

До предложения Трампа прибрежная равнина Арктического национального заповедника была закрыта для разведки и добычи нефти и газа. Споры о том, можно ли добывать там нефть, ведутся с 1977 года. В 2017 году был принят закон, который обязал Министерство внутренних дел США открыть участок Аляски нефтяным компаниям для разведки.

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