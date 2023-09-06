Министр предложил Путину завезти в Россию краснокнижных леопардов

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Для восстановления на Кавказе популяции переднеазиатских леопардов нужно завести их из Ирана и Туркменистана, заявил глава Минприроды Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам Козлова, сейчас в дикой природе на Кавказе проживает всего десять переднеазиатских леопардов. Для сохранения популяции их число нужно увеличить до 50.

Министр напомнил, что ранее по инициативе Путина привезли двух леопардов — Алоуса из Туркмении и Черри из Ирана, которые принесли 13 котят. «Они находятся уже в пострепродуктивном возрасте, поэтому нам нужны новые особи из Ирана и Туркменистана», — отметил Козлов.

Переднеазиатский леопард занесен в Красную книгу. Он самый крупный зверь из своего подвида. Во время охоты он может развивать скорость до 60 км/ч. Этот леопард способен затащить на дерево тушу в три раза тяжелее себя. В природе он живет десять лет, в неволе — в два раза дольше.

В начале XX века леопард занимал все горные территории Кавказа. К середине века численность леопардов сократилось из-за охоты на них.

Для воссоздания популяции на территории национального парка в Сочи открыли специальный центр. Сейчас там 13 особей переднеазиатского леопарда, трое котят скоро отправятся на волю. Они проходят специальную программу — специалисты проверяют, умеет ли животное охотиться и избегать человека.

Общая популяция этих животных в мире не превышает 1 тыс. особей. Переднеазиатские леопарды живут в Иране, Афганистане, Туркменистане, Азербайджане и Армении.