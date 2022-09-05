Минприроды введет контроль за оборотом кедрового ореха

Министерство природы планирует ввести контроль за оборотом кедрового ореха до конца 2022 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов на II Международном форуме по сохранению тигра, который проходит в рамках Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

«Богатый кедрово-широколиственный лес — залог хорошего тигриного самочувствия. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», — сказал министр.

Он объяснил, что такая мера позволит привлекать к уголовной ответственности нелегальных экспортеров кедровых орехов. Им будет грозить срок от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

В конце августа «Ведомости» писали о проекте постановления правительства, которое сделает кедровый орех стратегически важным товаром. Авторы пояснительной записки подчеркивали, что кедровые леса обладают уникальной природной ценностью, обеспечивают кормовую базу для копытных животных, что сказывается на формировании мест обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда в Приморском крае.