«Взрыв» в центре Киева оказался облаком строительной пыли

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Строительную пыль в районе Русановка на левом берегу Днепра в Киеве приняли за дым от взрыва, сообщили изданию «Страна.ua» в ГСЧС (Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям).

«Ложный вызов. Строительные работы, пыль была принята за дым. По взрыву пока ничего не могу сказать», — сообщил собеседник издания в ведомстве.

Утром о взрыве сообщили местные телеграм-каналы, уточняет «Страна.ua».

В Киеве объявили воздушную тревогу в 4:43 мск, спустя час сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщали в военной администрации столицы Украины. Власти просили киевлян до отбоя сирен оставаться в укрытиях. В 6:37 мск воздушную тревогу отменили.

Минобороны России неоднократно указывало, что не наносит удары по гражданским объектам на Украине.