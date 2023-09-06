В Запорожье два человека пострадали при взрыве
При взрыве в одном из районов города Запорожье, который находится под контролем Украины, пострадали два человека, сообщил глава запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале.
Взрыв произошел 6 сентября в 10:24, уточнил Малашко. Двое пострадавших, по его словам, являются работниками предприятия. О каком предприятии идет речь, он не сообщил.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов тоже сообщил о взрыве в Запорожье. Он уточнил, что взрыв произошел в Шевченковском районе города.
10 августа в Запорожье был нанесен удар по еще одному гражданскому зданию — гостинице, в результате чего погиб один человек. Кроме того, украинские власти сообщали о девяти раненных. По данным российской стороны, в гостинице «Ривьера» размещались военные, в том числе из интернационального легиона.
Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным целям или связанным с ними объектам.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре прошлого года. Украина не признала его результатов, Киев считает занятую Россией часть региона оккупированной. Сейчас Москва контролирует центральные и южные районы Запорожской области. Север региона вместе с городом Запорожье остается под контролем Киева.