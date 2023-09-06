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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье два человека пострадали при взрыве

Власти Запорожья заявили о двух пострадавших при взрыве
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Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

При взрыве в одном из районов города Запорожье, который находится под контролем Украины, пострадали два человека, сообщил глава запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале.

Взрыв произошел 6 сентября в 10:24, уточнил Малашко. Двое пострадавших, по его словам, являются работниками предприятия. О каком предприятии идет речь, он не сообщил.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов тоже сообщил о взрыве в Запорожье. Он уточнил, что взрыв произошел в Шевченковском районе города.

10 августа в Запорожье был нанесен удар по еще одному гражданскому зданию — гостинице, в результате чего погиб один человек. Кроме того, украинские власти сообщали о девяти раненных. По данным российской стороны, в гостинице «Ривьера» размещались военные, в том числе из интернационального легиона.

Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным целям или связанным с ними объектам.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре прошлого года. Украина не признала его результатов, Киев считает занятую Россией часть региона оккупированной. Сейчас Москва контролирует центральные и южные районы Запорожской области. Север региона вместе с городом Запорожье остается под контролем Киева.

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