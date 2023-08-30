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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О взрывах в Запорожье также сообщают украинские СМИ — «Суспiльне» и «Страна.ua». По информации «Укринформ», взрыв прогремел в Запорожском районе (на северо-западе города).

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат на подконтрольной Киеву территории Запорожской области с 21:38 мск. Также тревога объявлена в некоторых районах соседней Днепропетровской области Украины.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина его результаты не признала, Киев считает перешедшие под контроль Москвы территории оккупированными.

Сейчас российская сторона контролирует южные и центральные районы Запорожской области, север региона вместе с городом Запорожье остается под контролем Киева.

В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы

Теги
Запорожье Владимир Рогов взрывы
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