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Власти Украины предложили поднять цены на алкоголь

Министерство Украины предложило увеличить цены на алкоголь

Министерство экономики Украины предложило увеличить минимальные цены на алкогольные напитки. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.

Согласно законопроекту, минимальные цены на водку, ликеро-водочные изделия и другие крепкие напитки предлагается увеличить на 34-42%. Министерство также предлагает увеличить розничную цену на 13-25%.

Цены на игристые вина и газированные винные напитки предлагается поднять на 28%, а розничную стоимость винодельческой продукции (кроме игристых и газированных винных напитков) — на 61-71%.

Законопроект связан с ростом расходов на производство и реализацию алкогольной продукции. Отмечается, что «существующие минимальные цены не отражают реальные затраты предприятий на производство и продажу алкогольных напитков и требуют корректировки».

В этом году минимальную цену на алкоголь повысили и в России. С 1 января минимальная цена пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% теперь составляет 375 руб. для бренди и других напитков из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового дистиллята и 517 руб. для коньяка. Пол-литровую бутылку водки в магазине теперь можно купить по цене не ниже 281 руб. Минимальная закупочная цена водки теперь составляет 229 руб.

Теги
Украина алкоголь рост цен Министерство экономики
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