Власти Украины предложили поднять цены на алкоголь

Министерство экономики Украины предложило увеличить минимальные цены на алкогольные напитки. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.

Согласно законопроекту, минимальные цены на водку, ликеро-водочные изделия и другие крепкие напитки предлагается увеличить на 34-42%. Министерство также предлагает увеличить розничную цену на 13-25%.

Цены на игристые вина и газированные винные напитки предлагается поднять на 28%, а розничную стоимость винодельческой продукции (кроме игристых и газированных винных напитков) — на 61-71%.

Законопроект связан с ростом расходов на производство и реализацию алкогольной продукции. Отмечается, что «существующие минимальные цены не отражают реальные затраты предприятий на производство и продажу алкогольных напитков и требуют корректировки».

В этом году минимальную цену на алкоголь повысили и в России. С 1 января минимальная цена пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% теперь составляет 375 руб. для бренди и других напитков из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового дистиллята и 517 руб. для коньяка. Пол-литровую бутылку водки в магазине теперь можно купить по цене не ниже 281 руб. Минимальная закупочная цена водки теперь составляет 229 руб.