Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью
Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 5 сентября около 23:30.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 4 сентября при обстреле села Зёрново была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.