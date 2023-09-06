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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью

Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью
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Военная операция на Украине

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.

Инцидент произошел 5 сентября около 23:30.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 4 сентября при обстреле села Зёрново была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью

Теги
беспилотники Брянская область Минобороны Военная операция на Украине Украина ВСУ
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