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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заключил контракт на $192 млн c Raytheon на ракеты для Украины

Пентагон заключил контракт на $192 млн c Raytheon на ракеты средней дальности для Украины
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Военная операция на Украине

Минобороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на $192 млн на закупку ракет средней дальности AMRAAM, говорится на сайте Пентагона.

Из программы военных ассигнований для Киева «Инициативы содействия безопасности Украины» на 2023 финансовый год оборонной компании будет выделено $7,68 млн. Выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года.

В июне США уже заключали с Raytheon контракт на выпуск ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM на $1,1 млрд.

Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.

Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Кремль видит в действиях США и других стран НАТО признаки прямого участия в конфликте.

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Теги
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