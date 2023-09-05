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Самолет с проблемой в двигателе успешно приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Пассажирский Airbus A320 благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, заявили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

Телеграм-канал «112» сообщал, что борт начал подготовку к аварийной посадке. По предварительной причине, на такой шаг пришлось пойти из-за проблемы в одном из двигателей.

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что самолет выполнял рейс SU1545 Пенза — Москва и приземлился в соответствии с расписанием. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки, уточнили в авиакомпании.

В начале мая самолет «Аэрофлота» запросил аварийную посадку в Шереметьево. Как рассказал представитель авиакомпании РБК, на борту «ложно сработала индикация двери багажного отсека». Самолет сел в штатном режиме.

Теги
аварийная посадка Шереметьево Москва новости самолет
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