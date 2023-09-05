Песков отказался отвечать на вопрос о генерале Суровикине

Сергей Суровикин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов отказался отвечать на вопросы о генерале армии Сергее Суровикине.

«Нет, нельзя», — ответил он на вопрос журналистов, можно ли адресовать ему вопрос о Суровикине (цитата по ТАСС).

Незадолго до этого у министра обороны Сергея Шойгу спросили, ведется ли расследование в отношении Суровикина. Министр не стал на отвечать, поинтересовался: «Все вопросы?» — и ушел.

Суровикин командовал Южной группировкой войск, участвующей в спецоперации на Украине. С октября 2022 года по январь 2023 года был командующим Объединенной группировкой войск. На этой должности его сменил глава Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем. Он также перестал быть заместителем командующего операцией, рассказал тогда источник РБК.

В последний раз Суровикин появлялся на публике вечером 23 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «походе на Москву». Тогда генерал записал обращение с призывом к вагнеровцам остановить мятеж.

После неудачной попытки мятежа Financial Times, Bloomberg и New York Times писали, что Суровикин, возможно, знал о планах вагнеровцев. Издания также сообщали об аресте генерала. Кремль назвал это спекуляцией, а дочь Суровикина Вероника опровергла данные об аресте отца.

В конце августа генерала освободили от должности главкома Воздушно-космических сил, которую он занимал с 2017 года.

Накануне, 4 сентября, телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак опубликовал фото, на котором, как говорится в посте, генерал запечатлен с женой. «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — говорится в подписи под фотографией.